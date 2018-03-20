Жить захочешь - и не так раскорячишься: танкист продавал детали танков

В Черниговской области правоохранители задержали военнослужащего, который украл 32 кумулятивных танковых зарядов и пытался их продать. Об этом сообщила Военная прокуратура Украины.

Задержан контрактник, который украл на территории воинской части с нескольких танков Т-64БМ "Булат" компоненты динамической защиты. Заряды типа ХСЧКВ 34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства. Украинский военный продал 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом по 11 тысяч гривен (418 долларов). Пострадало сразу несколько танков. При этом "предприниматель" сумел вынести заряды за пределы военной части. Но во время передачи денег его задержали сотрудники военной прокуратуры.

Теперь военнослужащему грозит реальный срок по статье УК Украины "Похищение, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, военной и специальной техники или другого военного имущества". Кто был покупателем - не сообщается.