Жители Донбасса создали «народный трибунал». На первое заседание планируют вызвать президента Украины Петра Порошенко в качестве подсудимого.

Идея создания «народного трибунала» принадлежит инициативной группе юристов из Донбасса. Первое заседание публичного суда состоится 26 и 27 марта в Донецке. Как пояснила представитель трибунала Елена Шишкина, суд будет вестись по законам Украины, а все судьи – украинские граждане.

Народный суд примет к рассмотрению все факты военных преступлений украинских властей с 2014 года. Подсудимыми являются президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко и другие высокопоставленные должностные лица Украины.

Подсудимых пригласят на заседание «народного трибунала» по электронной почте. В случае их неявки, согласно украинскому законодательству, суд имеет право рассмотреть дело в их отсутствие, сообщает РИА Новости.