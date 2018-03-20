Английские болельщики боятся русских, которые «режут своим жертвам сухожилия»

В СМИ Великобритании царит настоящая истерика. На днях газета The Guardian опубликовала откровения английского футбольного фаната, который страшно боится ехать в Россию на чемпионат мира по футболу летом этого года.

«Я следовал за командой Англии по всему миру, однако в России слишком опасно», – рассказал англичанам футбольный болельщик Филипп Корнуолл. По его словам, причины избегать поездок в нашу страну существовали и раньше, даже для людей, которые не пропустили ни единого значимого европейского чемпионата с 1990 года. Однако всё изменилось после марсельского побоища в 2016 году. Тогда 150 российских футбольных фанатов разогнали несколько тысяч англичан.

«Многие из них носили каппы и борцовские перчатки», – рассказал Корнуолл. «Между пьяными и неуклюжими англичанами с одной стороны, и организованными русскими с другой, которые были вооружены ломами и молотками, была большая разница. К тому же русские подрезали своим жертвам сухожилия, чтобы англичане не сбежали», – закончил свой удивительный рассказ британский фанат.

Что и говорить, англичане придумали много сказок и небылиц про нашу страну, но такое приходится читать впервые. Остаётся только пожелать Филиппу хорошо провести время летом в Москве – сухожилия ему никто тут резать не будет.