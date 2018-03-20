Депутатам Рады запретили приходить с оружием на работу
20 марта 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
263 украинских парламентария проголосовали за то, чтобы запретить депутатам Рады приходить на работу с оружием. Теперь в закон о госохране будет внесена соответствующая поправка.
Отныне в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины и другие высшие должностные лица страны, не будут пускать людей с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов. А вооруженные депутаты должны будут оставлять оружие в специальных сейфах перед входом в зал заседаний Рады.
Запрет на досмотр депутатов остается в силе, но их обяжут проходить через рамки металлодетекторов. К лицам, которые по закону осуществляют государственную охрану зданий, где работают президент и депутаты, эта поправка не относится, пишет RT.
Так всех перепугала депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая на днях заявилась на работу с тремя гранатами и пистолетом.
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