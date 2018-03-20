Депутатам Рады запретили приходить с оружием на работу

263 украинских парламентария проголосовали за то, чтобы запретить депутатам Рады приходить на работу с оружием. Теперь в закон о госохране будет внесена соответствующая поправка. Савченко пришла в Раду с оружием: "имею право"

Отныне в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины и другие высшие должностные лица страны, не будут пускать людей с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов. А вооруженные депутаты должны будут оставлять оружие в специальных сейфах перед входом в зал заседаний Рады.

Запрет на досмотр депутатов остается в силе, но их обяжут проходить через рамки металлодетекторов. К лицам, которые по закону осуществляют государственную охрану зданий, где работают президент и депутаты, эта поправка не относится, пишет RT.

Так всех перепугала депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая на днях заявилась на работу с тремя гранатами и пистолетом.