Принц Гарри и Меган Маркл приблизились к бомжам

В ходе подготовки к свадьбе принца Гарри и актрисы Меган Маркл разгорелся скандал после того, как полиция предложила убрать с улиц Виндзора бездомных в день свадебной церемонии.

Чтобы решить проблему бездомных на улицах Виндзора более этичным способом, принц Гарри и его невеста Меган Маркл решили выпустить сувенирную продукцию, средства от продажи которой будут перечислены в пользу виндзорских бездомных.

Ко дню королевской свадьбы уже разработаны сувенирные кружки, футболки и тарелки. Кроме того, планируется выпустить эксклюзивную сувенирную тарелку стоимостью около 7 000 долларов. Предполагается, что эта сумма покроет годовую аренду жилья для одного бездомного. Неэксклюзивные сувениры будут стоить в пределах 13-55 долларов, пишет Lenta.ru.

Свадебная церемония британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначена на 19 мая 2018 года.