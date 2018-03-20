Савченко заявила о неоднократных попытках ее ликвидации

Сегодня на брифинге в Киеве народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что администрация Петра Порошенко как минимум трижды отдавала приказ на ее ликвидацию. Киев считает, что Савченко готовит военный переворот

В первый раз Савченко получила предупреждение о таком приказе от бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Таранова, после чего он погиб. Второй раз ее предупредила об угрозе ликвидации внешняя разведка. В третий раз, сказала Савченко, назвали даже подразделение, которое должно выполнить приказ о ее ликвидации. Сейчас Надежда Савченко всерьез опасается, что «в четвертый раз могут и не предупредить», сообщает ТАСС.

Ранее Надежду Савченко вызывали на допрос в СБУ по «делу Рубана», а 15 марта генпрокуратура Украины внесла в Раду представление о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности и привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине.