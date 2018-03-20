Стали известны планы ВСУ по организации крупного теракта в Донбассе
20 марта 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины намерены организовать крупный террористический акт на территории Донбасса, подконтрольной Киеву. Об этом заявил замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Басурин рассказал на брифинге, видео с которого опубликовано на YouTube, что украинские военные планируют взорвать один из своих складов с боеприпасами. По данным разведки ДНР, Киев собирается осуществить данную диверсию для того, чтобы обвинить ополченцев в терроризме. Еще одной целью украинских силовиков, по словам представителя республики, является «выклянчивание» оружия у стран Европы и США.
Ранее во вторник сообщалось, что ВСУ опробовали новый способ захвата домов жителей Донбасса.
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