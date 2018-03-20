Российский эксперт прокомментировал задержание Саркози

Во вторник, 19 марта, российский эксперт высказался о задержании бывшего президента Франции Николя Саркози. Предполагается, что предвыборная кампания политика 2007 года финансировалась незаконно.

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев отметил, что пока Саркози возглавлял страну, у него был иммунитет, вследствие чего он не мог находиться под следствием. Президентский срок экс-президента завершился в 2012, но, вероятно, лишь сейчас удалось обнаружить какие-либо новые подробности данного дела. Именно это и могло послужить основанием для его задержания, передает RT

Напомним, в СМИ ранее появилась информация о том, что в финансировании кампании Саркози принимал участие ливийский политик Муаммар Каддафи.