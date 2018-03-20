Венгрия шокирована намерением Украины восстановить батальон в Закарпатье

В Министерстве иностранных дел Венгрии подвергли жесткой критике намерения Минобороны Украины восстановить военную часть в Закарпатье. Речь идет о территории, расположенной в городе Берегово.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто подчеркнул, что решение о восстановлении батальона численностью около 800 человек говорит о том, что украинская власть воспринимает венгерскую национальную общину как угрозу Киеву.

Министр добавил, что это возмутительно и заметил, что Венгрия высказывается решительно против такого шага, передает РИА "Новости".

Руководство Украины ранее сообщило, что военная часть должна быть восстановлена для защиты территориальной целостности.