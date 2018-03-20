В КНР задержаны "расхитители гробниц"
20 марта 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-западе Китая сотрудники полиции задержали настоящих расхитителей гробниц. Согласно последним сообщениям, работникам правоохранительных органов удалось поймать сразу тринадцать подозреваемых.
Уточняется, что граждане, которые разворовывали древние захоронения, были задержаны в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа, передает РИА "Новости". Предполагается, что они проводили незаконные раскопки и достали из земли не менее 400 артефактов.
Подчеркивается также, что в уезде Дулан, где произошел инцидент, расположены около двух тысяч захоронений эпохи династии Тан, которые датируются 7 и 8 веками нашей эры.
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