На северо-западе Китая сотрудники полиции задержали настоящих расхитителей гробниц. Согласно последним сообщениям, работникам правоохранительных органов удалось поймать сразу тринадцать подозреваемых.

Уточняется, что граждане, которые разворовывали древние захоронения, были задержаны в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа, передает РИА "Новости". Предполагается, что они проводили незаконные раскопки и достали из земли не менее 400 артефактов.

Подчеркивается также, что в уезде Дулан, где произошел инцидент, расположены около двух тысяч захоронений эпохи династии Тан, которые датируются 7 и 8 веками нашей эры.





