Источник: бывший президент Франции Николя Саркози задержан под Парижем

Утром во вторник, 19 марта, стало известно о задержании бывшего президента Франции Николя Саркози. Источник сегодня подчеркнул, что политик был помещен под стражу в парижском пригороде.

К настоящему моменту выяснилось, что в город Нантер Николя Саркози вызвали ранее в рамках разбирательства о вероятном финансировании ливийским правительством его крайне успешной президентской кампании в 2007 году, передает издание Monde.

Информатор также уточнил, что бывший французский лидер был задержан на двое суток. Предполагается, что по истечении 48 часов Саркози планируется предъявить обвинение.