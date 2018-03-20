США и Южная Корея намерены продолжать совместные военные учения
20 марта 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что США и Южная Корея намерены продолжать проведение совместных военных учений. Ранее данные мероприятия было решено отложить из-за Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
В официальном заявлении Пентагона подчеркивается, что учения будут возобновлены 1 апреля. В документе уточняется, что свое согласие уже дали министр обороны Штатов Джеймс Мэттис, а также глава Министерства национальной обороны Республики Корея Сон Ен Му.
К настоящему моменту власти КНДР получили официальное уведомление о сроках проведения учебных мероприятий и их исключительно оборонном характере, передает kp.ru.
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