США и Южная Корея намерены продолжать совместные военные учения

Сегодня стало известно, что США и Южная Корея намерены продолжать проведение совместных военных учений. Ранее данные мероприятия было решено отложить из-за Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

В официальном заявлении Пентагона подчеркивается, что учения будут возобновлены 1 апреля. В документе уточняется, что свое согласие уже дали министр обороны Штатов Джеймс Мэттис, а также глава Министерства национальной обороны Республики Корея Сон Ен Му.

К настоящему моменту власти КНДР получили официальное уведомление о сроках проведения учебных мероприятий и их исключительно оборонном характере, передает kp.ru.