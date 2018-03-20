Украинская армия опробовала новый способ захвата домов жителей Донбасса
20 марта 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали распространять на подконтрольной Киеву территории Донбасса слухи о скором возобновлении полномасштабных боевых действий. Об этом заявили власти ДНР.
В официальном сообщении, оказавшемся в распоряжении сайта «Новороссия», говорится о том, что мероприятия по дезинформированию местных жителей, в частности, проводятся в районе села Гранитное. Целью данных действий, по мнению руководства народной республики, является захват домовладений местных жителей и введение в заблуждение разведки ополченцев.
Ранее были опубликованы сведения о новых потерях украинских военных, находящихся в зоне конфликта на востоке страны.
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