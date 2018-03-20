Cи Цзиньпин: все попытки разделить Китай провалятся

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все попытки разделить Китай заранее считает провальными. Политик решил напомнить всему миру о неприкосновенности территориальной целостности его страны.

Китайский лидер подчеркнул, что любые действия такого характера будут впоследствии "наказаны историей" и получат осуждение со стороны граждан, передает "Экономика сегодня".

Цзиньпин убежден, что народ его страны обладает твердой волей и будет до последнего бороться за возможный раскол своей родины.

Напомним, ранее глава КНР поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.