Cи Цзиньпин: все попытки разделить Китай провалятся
20 марта 2018, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все попытки разделить Китай заранее считает провальными. Политик решил напомнить всему миру о неприкосновенности территориальной целостности его страны.
Китайский лидер подчеркнул, что любые действия такого характера будут впоследствии "наказаны историей" и получат осуждение со стороны граждан, передает "Экономика сегодня".
Цзиньпин убежден, что народ его страны обладает твердой волей и будет до последнего бороться за возможный раскол своей родины.
Напомним, ранее глава КНР поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.
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