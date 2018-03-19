Тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года

Более четырех тысяч детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года. Дети бесследно пропали

после получения ими уведомления о депортации в ответ на запрос о предоставлении убежища, - сообщает The Local.

Власти Швеции не представляют о местонахождении 4492 ребенка. Исчезли не только дети, прибывшие в Швецию самостоятельно, но и приехавшие вместе с родителями. По данным Шведского агентства по миграции, только за первые два месяца 2018 года уже пропали 223 ребенка. Пропавших детей становится больше. За аналогичный период в 2017 году пропали 152 детей.

Сейчас в Швеции нет законов, касающихся подобных ситуаций, и что делать с исчезающими во время прошения об убежище людьми, неизвестно, - сообщает Лента.ру.

В конце прошлого года в Швеции омбудсмен по делам детей опубликовал доклад, в котором выдвинул ряд предложений для подобных дел. Но до сих пор ни одно из предложений не было рассмотрено или реализовано.