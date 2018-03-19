Президент Франции Макрон обсудил важные вопросы с Путиным

Владимиру Путину позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах. Лидеры двух стран обсудили несколько важных тем. Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на выборах

Макрон обсудил с Путиным вопросы сирийского урегулирования в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2401 и кризисную ситуацию на Украине с учётом важности реализации минских договорённостей.

Затронут также инцидент в Солсбери, - сообщила пресс-служба Кремля. Макрон в разговоре с Путиным призвал власти РФ пролить свет на обстоятельства отравления в Солсбери, - сообщила пресс-служба президента Франции. Путин заявил о бездоказательном характере выдвинутых в адрес России обвинений и подтвердил готовность к проведению совместных расследований случившегося.

Французский президент высказался в пользу продолжения совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-французского сотрудничества.