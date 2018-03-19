Шаманов призвал закрыть небо Сирии для других государств

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов поддержал предложение генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, у кого есть соответствующее разрешение от Дамаска.

Как сообщает РИА Новости, 19 марта председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что считает необходимым рассмотреть возможность закрыть воздушное пространство Сирии для всех иностранных государств, не имеющих разрешение на полеты от Дамаска. Он отметил, что нужно прекратить инсинуации вокруг САР, а для этого прислушаться к предложению генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова о закрытии воздушного пространства над Сирией. «Это будет, по существу, новый важный шаг по установлению мира на этой многострадальной земле», – заявил он.

Ранее генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов рассказал в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову о необходимых шагах, которые руководство России должно предпринять в Сирии:

«Первое – срочно созвать экстренное заседание Совбеза ООН и потребовать вывода всех иностранных военных контингентов, находящихся на территории Сирии без согласия правительства этой страны.

Второе – объявить над Сирией бесполетную зону. Над всей Сирией.

Одновременно предупредить всех причастных к этому конфликту, что российские силы ВКС будут сбивать все чужие летательные аппараты. Одновременно разместить на территории дополнительные современные средства ПВО. Такое право нам дает межправительственное соглашение с правительством Сирии.

Американцы сами проверять серьезность наших намерений не полетят. Пошлют кого-то из союзников. Например, военный самолет бельгийских ВВС, входящий в состав так называемой «коалиции». Его надо немедленно сбить, поскольку все были предупреждены. Одновременно нужно день и ночь работать с Ираном, турками, с той же Саудовской Аравией. Работать по взаимодействию и координации».