Facebook подозревают в утечке данных 50 млн пользователей

Социальная сеть Facebook начала собственное расследование по факту вероятной связи своих сотрудников с компанией, которая завладела данными пятидесяти миллионов пользователей.

По информации самой компании, ее сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган создали фирму Global Science Research. Она предоставляла сведения платформе Cambridge Analytica, которая была замечена в связях с предвыборным штабом Дональда Трампа во время президентской кампании в Соединеных Штатах в 2016 году.

Расследованием сообщений о ненадлежащем использовании личных данных пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica займется Европарламент, заявил его председатель Антонио Таяни. «Обвинения в недобросовестном использовании данных пользователей Facebook — это неприемлемое нарушение прав наших граждан на частную жизнь»,— написал он в Twitter.

Ранее эксперт высказался по поводу планов соцсети Facebook начать осуществлять дополнительный контроль за рекламным контентом из-за "российского вмешательства".