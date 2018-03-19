Facebook подозревают в утечке данных 50 млн пользователей
19 марта 2018, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Социальная сеть Facebook начала собственное расследование по факту вероятной связи своих сотрудников с компанией, которая завладела данными пятидесяти миллионов пользователей.
По информации самой компании, ее сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган создали фирму Global Science Research. Она предоставляла сведения платформе Cambridge Analytica, которая была замечена в связях с предвыборным штабом Дональда Трампа во время президентской кампании в Соединеных Штатах в 2016 году.
Расследованием сообщений о ненадлежащем использовании личных данных пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica займется Европарламент, заявил его председатель Антонио Таяни. «Обвинения в недобросовестном использовании данных пользователей Facebook — это неприемлемое нарушение прав наших граждан на частную жизнь»,— написал он в Twitter.
Ранее эксперт высказался по поводу планов соцсети Facebook начать осуществлять дополнительный контроль за рекламным контентом из-за "российского вмешательства".
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