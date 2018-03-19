Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта. Первым Путина поздравил президент Сербии Александр Вучич. Изображение улыбающегося Путина появилось на здании МИД Британии

"Уверен, что своим выдающимся талантом лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию", - говорится в поздравлении сербского президента.

Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и назвал эту победу "естественным результатом". "Исключительная поддержка российского народа является естественным результатом вашей выдающейся работы и службы в интересах России со всей самоотверженностью", — говорится в поздравлении Асада.

Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах председатель КНР Си Цзиньпин,президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси, президенты бывших стран СССР Белоруссии Александр Лукашенко, Армении Серж Саргсян, Азербайджана Ильхам Алиев.

По некоторым данным, канцлер Германии Ангела Меркель собирается поздравить Владимира Путина.