Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на выборах
19 марта 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Мировые лидеры поздравляют Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта. Первым Путина поздравил президент Сербии Александр Вучич.
"Уверен, что своим выдающимся талантом лидера при ясном понимании и твердой воле, ответственности и приверженности делу, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов, а также в выполнении планов по ее дальнейшему всестороннему развитию", - говорится в поздравлении сербского президента.
Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и назвал эту победу "естественным результатом". "Исключительная поддержка российского народа является естественным результатом вашей выдающейся работы и службы в интересах России со всей самоотверженностью", — говорится в поздравлении Асада.
Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах председатель КНР Си Цзиньпин,президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси, президенты бывших стран СССР Белоруссии Александр Лукашенко, Армении Серж Саргсян, Азербайджана Ильхам Алиев.
По некоторым данным, канцлер Германии Ангела Меркель собирается поздравить Владимира Путина.
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