Совет Федерации не исключает увеличения числа российских военных в Сирии
19 марта 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сделал сегодня заявление по Сирии. Политик не исключил увеличения количества российских военных в Сирии.
По словам сенатора, США и их союзники в настоящий момент совершают действия, которые могут привести к серьезному ухудшению ситуации на сирийской территории.
Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Косачева, Россия может расширить контингент своих войск, чтобы не допустить возникновения еще более серьезных проблем. Политик добавил, что шаги западных стран для реализации своих собственных планов по свержению режима, действующего в САР, могут помочь террористам победить.
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