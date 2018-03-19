Песков рассказал о дальнейших шагах Лондона
19 марта 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какими могут быть дальнейшие шаги Лондона. Согласно последней информации Кремля, у британского правительства есть только два пути.
По словам Пескова Лондону либо придется предоставить Москве доказательства о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ в Солсбери, либо принести извинения за клеветнический поток в адрес РФ, передает в понедельник, 19 марта, ТАСС.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что говорить об обострении отношений с Западом не следует. Дмитрий Песков добавил, что сложившаяся ситуация является труднообъяснимой и не имеет какой-либо очевидной мотивации.
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