Песков рассказал о дальнейших шагах Лондона

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, какими могут быть дальнейшие шаги Лондона. Согласно последней информации Кремля, у британского правительства есть только два пути.

По словам Пескова Лондону либо придется предоставить Москве доказательства о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ в Солсбери, либо принести извинения за клеветнический поток в адрес РФ, передает в понедельник, 19 марта, ТАСС.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что говорить об обострении отношений с Западом не следует. Дмитрий Песков добавил, что сложившаяся ситуация является труднообъяснимой и не имеет какой-либо очевидной мотивации.