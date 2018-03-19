Шведские власти выразили солидарность с позицией Британии по делу Скрипаля

В понедельник, 19 марта, министр иностранных дел Швеции Сесилия Мальмстрем заявила о солидарности властей страны с позицией Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Глава внешнеполитического ведомства уточнила, что ждет от глав МИД стран Европейского союза информации о новых мерах, которые необходимо ввести в отношении России в связи со случившимся, передает РИА "Новости".

Мальмстрем подчеркнула, что сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, вероятно, сообщит все имеющиеся у британских властей данные по "делу Скрипаля", после чего начнется обсуждение дальнейших действий стран Евросоюза.