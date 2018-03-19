Порошенко отозвался о выборах президента России в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал выборы президента России в Крыму как «очередное свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим принципам».

В своем Twitter украинский лидер продолжает отпускать язвительные комментарии и делать громкие заявления. «Так называемые выборы в Крыму – еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт», - так запись переводится с украинского.

Пользователи соцсети откровенно смеются над этим заявлением. «Так называемый президент Украины с утра уже накатил», - пишут в комментариях под текстом Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Украина и ее международные союзники не признают выборы президента России в Крыму. «Крым – территория России. Поэтому нас не интересует мнение Порошенко и его союзников по этому вопросу», - откликнулся Совет Федерации на это заявление, передает RT.