Могерини встала на сторону Великобритании в связи с делом Скрипаля

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сделала в понедельник важное заявление. По ее словам, ЕС выражает свою солидарность с Великобританией в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.

Перед советом министров иностранных дел стран Европейского союза Могерини подчеркнула, что сегодня у глав внешнеполитических ведомств весьма интенсивная повестка дня, передает РИА "Новости".

Отмечается, что в первую очередь выступать будет руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон, который выскажется о ситуации в Солсбери. Федерика Могерини отметила, что полная солидарность Евросоюза с Соединенным Королевством ясна, как и обеспокоенность тем, что экс-полковник ГРУ был отравлен. По ее словам, данный инцидент является неприемлемым.