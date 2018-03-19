Могерини встала на сторону Великобритании в связи с делом Скрипаля
19 марта 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сделала в понедельник важное заявление. По ее словам, ЕС выражает свою солидарность с Великобританией в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля.
Перед советом министров иностранных дел стран Европейского союза Могерини подчеркнула, что сегодня у глав внешнеполитических ведомств весьма интенсивная повестка дня, передает РИА "Новости".
Отмечается, что в первую очередь выступать будет руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон, который выскажется о ситуации в Солсбери. Федерика Могерини отметила, что полная солидарность Евросоюза с Соединенным Королевством ясна, как и обеспокоенность тем, что экс-полковник ГРУ был отравлен. По ее словам, данный инцидент является неприемлемым.
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