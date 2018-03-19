Опубликована информация о готовящейся США ракетной бомбардировке Дамаска

Вооруженные силы Соединенных Штатов готовятся к ракетному удару по военным и государственным объектам на территории Сирии. Об этом заявил глава оперативного управления российского Генерального штаба Сергей Рудской.

По словам генерал-полковника Рудского, поводом для проведения атаки должно стать использование химического оружия, в котором США обвинят Дамаск. Американцы планируют организовать провокации сразу в нескольких регионах страны.

Генштабу РФ стало известно, что в начале марта подготовленные военными США диверсионные группы прибыли в район город Даръа, расположенного на юго-западе Сирии. Туда же под прикрытием гуманитарных конвоев были переброшены компоненты для изготовления химических боеприпасов.

Кроме того, в районы населенных пунктов Аль-Габид и Калб-Луза на северо-западе страны доставлены двадцать контейнеров с хлором. Предполагается, что его применят против мирного населения боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».









После осуществления химических атак Вашингтон получит предлог для нанесения удара по правительственным объектам в Дамаске, отметил Сергей Рудской на брифинге для СМИ. По информации генерал-полковника, в операции планируется задействовать созданные в Средиземном и Красном морях группировки из кораблей с крылатыми ракетами.









Разговоры о скором американском ударе по Сирии начались в связи с заявлениями представителя США при ООН Никки Хейли. Дипломат сообщила в середине марта, что Вашингтон готов применить силу против Дамаска в случае нового применения режимом президента Башара Асада химического оружия. Другим основанием для атаки, по словам Хейли, может стать продолжение наступления правительственной армии в районе Восточной Гуты, где находятся поддерживаемые американцами вооруженные формирования.









Вероятная военная операция в Сирии в настоящее время активно обсуждается в прессе Соединенных Штатов. В частности, в газете Washington Post появилась статья, автор которой посоветовал Белому дому начать действовать как можно скорее. В материале отмечается, что неспособность Вашингтона ответить на применение химического оружия в арабской республике развяжет руки не только Асаду, но и Ирану с Северной Кореей.