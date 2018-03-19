Взрыв прогремел в Техасе, есть пострадавшие

В городе Остин, расположенном в американском штате Техас, прогремел взрыв. Согласно последней информации городской службы "скорой помощи", в результате случившегося получили ранения два человека.

Один из врачей сообщил, что оба пострадавших были экстренно доставлены в больницу с серьезными травмами, которые, однако, не являются опасными для жизни, передает kp.ru.

В настоящий момент на месте взрыва работают сотрудники полиции, следователи и криминалисты. Точная причина инцидента пока не установлена.

Напомним, со 2 марта в Остине взрываются посылке, оставленные на порогах домов. К настоящему моменту из-за аналогичных случаев погибли женщина и юноша и пострадали еще три женщины.