Обнародованы данные о новых потерях украинских военных в Донбассе
19 марта 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские силовики, дислоцированные в зоне конфликта на востоке страны, понесли новые потери. Соответствующую информацию распространил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
В сообщении, оказавшемся в распоряжении сайта «Новороссия», говорится о том, что в минувшую субботу в одном из блиндажей, расположенных в районе контрольного пункта «Майорск», взорвалась граната. В результате инцидента погиб один пограничник, еще один получил ранения. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее появились данные о том, что Вооруженные силы Украины атаковали северную окраину Донецка. Она подверглась обстрелу из минометов.
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