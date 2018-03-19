Обнародованы данные о новых потерях украинских военных в Донбассе

Украинские силовики, дислоцированные в зоне конфликта на востоке страны, понесли новые потери. Соответствующую информацию распространил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В сообщении, оказавшемся в распоряжении сайта «Новороссия», говорится о том, что в минувшую субботу в одном из блиндажей, расположенных в районе контрольного пункта «Майорск», взорвалась граната. В результате инцидента погиб один пограничник, еще один получил ранения. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее появились данные о том, что Вооруженные силы Украины атаковали северную окраину Донецка. Она подверглась обстрелу из минометов.