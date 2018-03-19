Россию обвинили во вмешательстве... в собственные выборы
19 марта 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сообщая о победе Владимира Путина на выборах президента России, американские СМИ обвиняют Россию во вмешательстве… в свои собственные выборы.
Одно из американских изданий сообщает, что Кремль был очень обеспокоен вероятностью низкой явки населения на выборы президента России. Поэтому провел хорошо оплаченную мобилизационную кампанию, призванную повысить явку. И все для того, пишет издание, чтобы создать достоверную видимость высокого уровня поддержки Путина, ведь в условиях «авторитарного режима» результаты выборов предопределены.
Издание считает, что все время правления Владимира Путина – это некий эксперимент по контролю и манипуляциям сознанием населения России. «Путин доказал, что Россия, которую он построил – его и только его», - резюмирует издание.
Ранее нашу страну многократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, напоминает НСН.
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