Россию обвинили во вмешательстве... в собственные выборы

Сообщая о победе Владимира Путина на выборах президента России, американские СМИ обвиняют Россию во вмешательстве… в свои собственные выборы.

Одно из американских изданий сообщает, что Кремль был очень обеспокоен вероятностью низкой явки населения на выборы президента России. Поэтому провел хорошо оплаченную мобилизационную кампанию, призванную повысить явку. И все для того, пишет издание, чтобы создать достоверную видимость высокого уровня поддержки Путина, ведь в условиях «авторитарного режима» результаты выборов предопределены.

Издание считает, что все время правления Владимира Путина – это некий эксперимент по контролю и манипуляциям сознанием населения России. «Путин доказал, что Россия, которую он построил – его и только его», - резюмирует издание.

Ранее нашу страну многократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, напоминает НСН.