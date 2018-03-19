Гибель сбитого сирийскими боевиками Су-24 сняли на видео
19 марта 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, на котором запечатлено падение самолета Су-24, принадлежавшего сирийским ВВС. Боевую машину сбила одна из группировок, действующих на территории арабской республики.
По имеющейся на данный момент информации, инцидент произошел в регионе Восточный Каламун. Новостной портал Al-Masdar News пишет, что самолет упал в районе, который находится под контролем правительственной армии. Сведений о судьбе экипажа разбившегося Су-24 пока нет.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Соединенных Штатов подготовило сценарий уничтожения комплексов ПВО, которые перебросила в Сирию Российская Федерация.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес