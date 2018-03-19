Гибель сбитого сирийскими боевиками Су-24 сняли на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлено падение самолета Су-24, принадлежавшего сирийским ВВС. Боевую машину сбила одна из группировок, действующих на территории арабской республики.

По имеющейся на данный момент информации, инцидент произошел в регионе Восточный Каламун. Новостной портал Al-Masdar News пишет, что самолет упал в районе, который находится под контролем правительственной армии. Сведений о судьбе экипажа разбившегося Су-24 пока нет.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Соединенных Штатов подготовило сценарий уничтожения комплексов ПВО, которые перебросила в Сирию Российская Федерация.