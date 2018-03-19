Один из двигателей отказал у вертолета, на котором летела дочь Трампа
19 марта 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропорту Вашингтона накануне экстренную посадку совершил вертолет. Согласно последней информации, на борту вышеуказанного воздушного судна находилась старшая дочь президента США Дональда Трампа.
Уточняется, что вертолет следовал из американской столицы в Нью-Йорк. В ходе полета один из двигателей летательного аппарата внезапно вышел из строя, передает URA.RU.
Пилот оперативно принял решение не продолжать путь, а срочно вернуться а аэропорт Рональда Рейгана. Известно, что на борту вертолета в момент инцидента находилась не только Иванка Трамп, но и ее супруг – главный советник президента США Джаред Кушнер.
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