Один из двигателей отказал у вертолета, на котором летела дочь Трампа

В аэропорту Вашингтона накануне экстренную посадку совершил вертолет. Согласно последней информации, на борту вышеуказанного воздушного судна находилась старшая дочь президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что вертолет следовал из американской столицы в Нью-Йорк. В ходе полета один из двигателей летательного аппарата внезапно вышел из строя, передает URA.RU.

Пилот оперативно принял решение не продолжать путь, а срочно вернуться а аэропорт Рональда Рейгана. Известно, что на борту вертолета в момент инцидента находилась не только Иванка Трамп, но и ее супруг – главный советник президента США Джаред Кушнер.