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Канадские ученые обосновали пользу ожирения

19 марта 2018, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Канадские ученые обосновали пользу ожирения
Фото: pixabay.com

Ученые продолжают спор о вреде и пользе лишнего веса. Группа исследователей из Монреальского университета опубликовала результаты своего нового научного эксперимента.

Ученые доказали неоспоримый вред лишнего веса

Ученые доказали неоспоримый вред лишнего веса

Канадские ученые выяснили, что при избыточном весе в организме активизируется воспалительный белок нейропилин-1, отвечающий за вывод лишнего жира. В результате формируется так называемое метаболически здоровое ожирение, не дающее осложнений на сердечно-сосудистую систему.

Также ученые установили, что в жировой ткани накапливаются специфические клетки-макрофаги, способствующие перераспределению жира в организме. Этот процесс также препятствует возникновению негативных последствий ожирения. Эксперименты на мышах показали, что перенос этих клеток в организм помогает ему восстановить контроль над уровнем сахара в крови, сообщает Lenta.ru.

Ранее исследователи Университета Глазго в своей научной работе опровергли утверждение о пользе лишнего веса для организма.

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В центре Москвы произошло массовое ДТП, погиб человек

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Здание российского генконсульства в Киеве забросали яйцами националисты

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Фотография Бузовой с избирательного участка поразила подписчиков

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Принципы и структура английской разведки

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Житель нижегородской области прибыл к избирательному участку на дельтаплане

Житель нижегородской области прибыл к избирательному участку на дельтаплане

Житель деревни Елизарово нестандартным способом добрался в воскресенье до избирательного участка в Дивеево. Воля человека к исполнению своего гражданского долга оказалась невероятно сильной.

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Кот Мостик пришел со строительного участка на избирательный

Кот Мостик пришел со строительного участка на избирательный

Кот Мостик, символ строительства Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью страны, принимает сегодня участие в выборах президента России в качестве наблюдателя.

//Общество

СМИ объявили награду за разоблачение фейковых новостей о выборах

СМИ объявили награду за разоблачение фейковых новостей о выборах

Представители средств массовой информации запустили конкурс на самое лучшее разоблачение фейковых новостей о нарушениях на выборах президента России. Победитель получит приз - "Желтую уточку".

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Урны были опечатаны на двух избирательных участках в Москве

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