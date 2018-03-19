Канадские ученые обосновали пользу ожирения

Ученые продолжают спор о вреде и пользе лишнего веса. Группа исследователей из Монреальского университета опубликовала результаты своего нового научного эксперимента. Ученые доказали неоспоримый вред лишнего веса

Канадские ученые выяснили, что при избыточном весе в организме активизируется воспалительный белок нейропилин-1, отвечающий за вывод лишнего жира. В результате формируется так называемое метаболически здоровое ожирение, не дающее осложнений на сердечно-сосудистую систему.

Также ученые установили, что в жировой ткани накапливаются специфические клетки-макрофаги, способствующие перераспределению жира в организме. Этот процесс также препятствует возникновению негативных последствий ожирения. Эксперименты на мышах показали, что перенос этих клеток в организм помогает ему восстановить контроль над уровнем сахара в крови, сообщает Lenta.ru.

Ранее исследователи Университета Глазго в своей научной работе опровергли утверждение о пользе лишнего веса для организма.