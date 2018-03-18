Депутат Госдумы считает, что РФ не получит материалы по отравлению Скрипаля

Депутат Госдумы Александр Луговой в воскресенье, 18 марта, сообщил, что российская сторона вряд ли получит материалы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политик, подчеркнул, что Москва непременно должна требовать вышеуказанные документы и призывать к расследованию, однако в итоге властям РФ, вероятно, ничего не предоставят, передает РИА "Новости".

Депутат убежден, что Россия отреагировала на действия Великобритании после случившегося в высшей степени достойно. Луговой отметил, что это свидетельствует о желании российского руководства не перекрикивать кого-то, а разбираться в сути вопроса.