Депутат Госдумы считает, что РФ не получит материалы по отравлению Скрипаля
18 марта 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Александр Луговой в воскресенье, 18 марта, сообщил, что российская сторона вряд ли получит материалы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политик, подчеркнул, что Москва непременно должна требовать вышеуказанные документы и призывать к расследованию, однако в итоге властям РФ, вероятно, ничего не предоставят, передает РИА "Новости".
Депутат убежден, что Россия отреагировала на действия Великобритании после случившегося в высшей степени достойно. Луговой отметил, что это свидетельствует о желании российского руководства не перекрикивать кого-то, а разбираться в сути вопроса.
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