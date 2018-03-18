Французские власти не признают проведение выборов президента России в Крыму

В Министерстве иностранных дел Франции в воскресенье, 18 марта, заявили, что власти страны категорически не признают проведение выборов президента Российской Федерации на территории Крыма.

В заявлении французского МИД отмечается, что через четыре года после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Франция не намерена признавать их присоединение к России. Более того, страна считает, что следует полностью восстановить территориальную целостность полуострова, передает ТАСС.

Уточняется также, что французское руководство обеспокоено милитаризацией Крыма и дискриминацией некоторых религиозных и этнических групп.