Французские власти не признают проведение выборов президента России в Крыму
18 марта 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве иностранных дел Франции в воскресенье, 18 марта, заявили, что власти страны категорически не признают проведение выборов президента Российской Федерации на территории Крыма.
В заявлении французского МИД отмечается, что через четыре года после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Франция не намерена признавать их присоединение к России. Более того, страна считает, что следует полностью восстановить территориальную целостность полуострова, передает ТАСС.
Уточняется также, что французское руководство обеспокоено милитаризацией Крыма и дискриминацией некоторых религиозных и этнических групп.
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