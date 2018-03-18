Принц Гарри рискует многомиллионным состоянием из-за своей невесты

Британский принц Гарри, который скоро женится на американской актрисе Меган Маркл, рискует многомиллионным состоянием своей семьи. Член семьи монархов не намерен подписывать брачный контракт.

Младший внук королевы Елизаветы II убежден, что он будет неразлучен с Меган до конца своих дней. Молодой мужчина не может представить ситуацию, которая разрушит их отношения, передает "7 Дней".

Принц Гарри считает, что у него и Маркл нет никаких секретов друг от друга, поэтому подобный контракт является оскорблением для его невесты. Он также подчеркнул, что ничуть не сомневается в том, что возлюбленная будет вечно хранить ему верность.