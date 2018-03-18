Саакашвили: мы вернем Крым Украине

В воскресенье, 18 марта, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал важное заявление. Согласно последней информации, он пообещал вернуть украинцам Крым.

Об этом он сообщил в ходе проведения митинга за отставку президента Украины Петра Порошенко. По громкой связи Саакашвили поприветствовал Киев и отметил, что "если удалось вернуть Майдан, значит удастся вернуть и Крым", передает сегодня РИА "Новости".

Экс-губернатор Одесской области призвал своих сторонников продемонстрировать "горящую под ногами землю" сторонникам действующего режима.