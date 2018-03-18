Здание российского генконсульства в Киеве забросали яйцами националисты
18 марта 2018, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
У здания генерального консульства России в Киеве собрались десятки членов Организации украинских националистов, которая запрещена в РФ. Согласно последней информации, они забросали дом яйцами.
Отмечается, что речь идет о здании, которое находится на улице Добровольческих батальонов в столице Украины. Сегодня националисты организовали у российского генконсульства акцию под названием "Народное прекращение дипломатических отношений с Россией", уточняет ТАСС.
Известно, что радикалы вышли на улицу с транспарантом, на котором написан антироссийский лозунг. Кроме того, члены организации держат в руках флаги с названием своей организации.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: