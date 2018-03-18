Принципы и структура английской разведки

Расследование отравления предателя Сергея Скрипаля в Англии идет полным ходом. Во всяком случае так говорят английские спецслужбы. Но среди экспертов существует мнение, что это операция самих английских спецслужб. То есть они расследуют то, что сами и сделали. Что же собой представляет легендарная британская разведка МИ-6? Об этом в АН писал бывший резидент КГБ СССР в Великобритании Станислав Лекарев.

Англия имела организованную закордонную разведку уже в конце XIV – начале XV веков. Этого требовала колониальная политика. Нужно было иметь свои глаза и уши в десятках стран Азии, Африки и Америки. Нынешний же возраст МИ-6 исчисляется с того момента, когда она сменила свой паспорт на это имя. Произошло это 1 октября 1909 г. на волне страхов перед лицом немецкой агрессии. Первым руководителем Иностранного отдела Бюро секретной службы (Foreign Department of the Secret Service Bureau), так в те годы называлась МИ-6, стал одноногий моряк, капитан 1-го ранга сэр Менсфилд камминг.

Разобраться в принципах управления британцами своей разведкой и менталитете ее оперативных работников в 60-е гг. было поручено лондонской резидентуре КГБ. Инициатором задания был начальник английского направления внешней контрразведки КГБ полковник И.А. Шишкин. Автору материала, который в тот период был его подчиненным, повезло стать одним из составителей такого анализа.

К стратегическим принципам МИ-6 в обзоре были отнесены следующие.

Познай истину. Принцип заимствован из Библии, в которой говорится: «Познай истину, и она сделает тебя свободным». Видимо, от ошибок при принятии адекватных угрозе решений. Со времен Камминга считается, что принцип: греби всю информацию подряд – чем больше, тем лучше – принцип количественного вала, а не качества. Главное для разведки – понимание происходящих в мире процессов. Бюрократическая тенденция сообщать руководству лишь то, что оно желает услышать, опасна.

Импровизация и инициатива. Черчилль говорил: «военная операция не может быть задумана как строительство моста; определенность здесь не требуется, а важны гений, импровизация и сила разума». При этом он пояснял: «Перспективная политика душит инициативу. Действенным является лишь то, что неповторимо. Повторять пройденное, не заставляя работать воображение, – значит совершать ошибку».

Упреждение противника. Важно опережать противника и создавать сети двойных агентов. Они должны обеспечивать «благоприятные условия» для деятельности разведки оппонента, полностью его контролируя. Черчилль называл это «искусством возможного».

Застать врасплох. Британская разведка отдает предпочтение неожиданным, непредвиденным для противоборствующей стороны действиям. Это касается времени, мест, масштаба, состава и способов применяемых неизвестных противнику сил и средств.

Взаимодействие и координация. Ключевым фактором успеха британские разведчики считают четкое взаимодействие отделов МИ-6, которые должны работать на равных как один.

Преемственность. Чтобы стоять непоколебимо, надо держаться корней. Разведчик способен видеть далеко вперед только в том случае, если он стоит на плечах гигантов – своих предшественников. Нарушение этого правила ведет к падению уровня профессионализма.

Не наступай на грабли. Залогом успеха разведки является постоянный анализ допущенных просчетов и выявленных недостатков.

Разумная достаточность и самоокупаемость. Любая долгосрочная операция британской разведки согласуется с министром финансов, который, исходя из анализа риска, определяет экономическую целесообразность предполагаемых оперативных затрат.

К тактическим принципам МИ-6 аналитики того периода отнесли следующие.

Знания стоят денег. В МИ-6 считают, что с учетом натуры человека генерал или сержант, инженер или бизнесмен, управляющий или исполнитель – при благоприятных обстоятельствах каждый из них может быть завербован. но при этом один агент, занимающий ключевое положение на объекте проникновения, предпочтительнее многих источников. в МИ-6 полагают, что лучше не шантажировать и запугивать, а платить много денег за хорошую информацию, чем мало за плохую.

Конспирация – залог успеха. Ни один участник разведывательной операции не должен знать ничего сверх того, что ему необходимо для его действий. Сохранение тайны от посторонних – один из основных принципов оперативно-разыскной деятельности. В абсолютной тайне и одиночестве борется разведчик с контрразведкой противника. Он не должен пытаться обнаружить наблюдающего за собой. его учат всегда оставаться естественным. Он стоит лицом к лицу с опасностью без барабанного боя и без мундира. Известными становятся только те, кто «провалился».

Недоверие – оружие разведчика. Разведчик не доверяет никому, даже своим союзникам и не дает информацию, способную выдать важный или деликатный источник. Секретная служба запрещает не только любовь, но и дружбу.

Дробление разведывательных операций. МИ-6 действует с таким расчетом, чтобы внешне вроде бы не взаимосвязанные отдельные элементы тайной операции в случае провала выглядели как действия легальной разведки.

Защита ценной агентуры. Чтобы прикрыть своего ценного агента в стане противника, МИ-6 практикует периодическую сдачу контрразведке оппонента своей агентуры из категории «мелкая рыбешка».

Структура МИ-6

Структура британской разведки с момента основания претерпела лишь незначительные изменения, связанные с политической международной обстановкой. По традиции ее функциональные подразделения представлены следующими управлениями (директораты):

Административно-кадровый директорат (подбор и расстановка кадров);

Директорат постановки заданий и подготовки разведывательной продукции (обработка и реализация информации);

Директорат региональных контролеров (управление загранрезидентурами, число которых приближается к 100);

Директорат внешней контрразведки и безопасности (разработка спецслужб иностранных государств и обеспечение безопасности работы английской разведки);

Директорат специальной разведки (снабжение МИ-6 современными оперативно-техническими средствами).

Кроме того, имеются:

Глобальное управление, которое занимается разработкой торговцев оружием, наркотрафиком в особо крупных масштабах и международным отмыванием денег.

Группа советника по вопросам международных отношений.

Группа связи со спецслужбами США и других стран.

Ликвидации неугодных африканских лидеров

Во второй половине 70-х гг. на африканском континенте Оперативный департамент МИ-6 активно проводил тайные операции, в ходе которых погиб целый ряд лидеров независимых движений.

1976 г. – в Нигерии ликвидирован генерал Муртал Мохаммед;

1977 г. – в Уганде убит борец за гражданские права архиепископ Джавани Лувум;

1977 г. – в Ливане убит лидер ливанских мусульман Камаль Джумблат;

1977 г. – в Конго убит председатель ЦК Конголезской партии труда, Главком Конголезской армии Мариана Нгуаби;

1978 г. – в Йемене погиб президент Северного Йемена, и вскоре после этого совершено

убийство президента Южного Йемена Рубаи Али.