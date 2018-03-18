Из Швейцарии сообщили о минировании участков в Крыму

Полиция получила звонки о минировании шести избирательных участков в Крыму, все оказались ложными, сообщил председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

«На данный момент было шесть звонков о минировании участков: Армянск, два – в Саках и три – в Симферополе. Ни на одном не прекращалась работа, они были обследованы – никаких закладок не было обнаружено. Известно, откуда исходят звонки: якобы из Швейцарии, а фактически он мог быть и (с Украины)», – передает "Аргументы недели-Крым" слова Малышева.

Все избирательные участки на выборах президента открылись сегодня в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего для выборов было образовано 1 206 участка. По информации ГАС «Выборы», явка в республике на 10:00 составила 13,08%, к 12:00 превысила 32% (проголосовало чуть больше 506 тысяч избирателей республики). Явка в Крыму на всекрымском референдуме о самоопределении 2014 года по состоянию на 12:00 составила 44,27%.