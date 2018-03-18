Шведское издание о новом российском оружии: оно может стереть город с лица земли

Шведские журналисты сегодня оценили новое российское оружие. На страницах одного из изданий появились описания истребителя Су-57, танка Т-14 "Армата" и подводного беспилотника с ядерным двигателем.

Сотрудники газеты Aftonbladet заявили, что самолет, о котором идет речь, может претендовать на звание самого лучшего истребителя на планете, поскольку он оснащен ракетой "воздух-воздух", обладает великолепными аэродинамическими качествами, а также повышенной маневренностью. Более того, данный летательный аппарат не могут зафиксировать радары.

По мнению авиаэксперта и главы научного отдела Шведского института тотальной обороны Андерса Блума, который поделился своим мнением с журналистами, Т-14 "Армата" и вовсе является наиболее продвинутым "бронированным монстром" из всех, которые когда-либо катились по земле.

Что касается подводной торпеды, то она может осуществить ядерный взрыв, способный полностью уничтожить город, а также накрыть радиоактивной волной огромные территории на суше.