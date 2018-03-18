В США создали композитную гранату, делающую танк невидимым

В США военные инженеры с помощью химиков разработали новый тип дымовых гранат. Создаваемая ими дымовая завеса блокирует ИК-излучение, мешая ракетам наводиться на цель.

Современные ударные системы используют инфракрасное излучение для наведения ракеты на цель. Работе таких ракет можно помешать, используя ИК-ловушки, генераторы ЭМ-помех или металлическую стружку. Как правило, защитные системы работают по какому-то одному принципу, либо в оптическом, либо в ИК-диапазоне.

Зак Зандер, ученый из химико-биологического центра армии США в Эджвуде, совместно с коллегами смог решить эту проблему, использовав новый композитный материал – металлоорганический каркас. Военные химики заполнили поры каркаса наночастицами циркония, поглощающими ИК-излучение.

Сейчас военные исследователи работают над другими компонентами этой новой композитной гранаты, которые смогли бы блокировать и другие типы излучений боевых машин, пишет РИА Новости.