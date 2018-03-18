Алексей Пушков считает, что Киев вышел за все пределы
18 марта 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг резкой критике действия украинских властей, перекрывших российским гражданам доступ к избирательным участкам на выборах президента РФ.
«По принципу зеркальности через год, во время выборов на Украине, украинских избирателей не следует допускать на избирательные участки в посольстве и консульствах Украины в России. Киевские власти давно вышли за все пределы. Другого языка в Киеве не понимают», - такую запись сделал сенатор в своем Twitter.
Ранее мы сообщали, что сотрудники украинской полиции совместно с силами национальной гвардии заблокировали доступ в российские дипломатические представительства в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Кроме того, здания пикетируют украинские националисты.
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