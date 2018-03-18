Алексей Пушков считает, что Киев вышел за все пределы

Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг резкой критике действия украинских властей, перекрывших российским гражданам доступ к избирательным участкам на выборах президента РФ. Украинская полиция не пускает россиян голосовать

«По принципу зеркальности через год, во время выборов на Украине, украинских избирателей не следует допускать на избирательные участки в посольстве и консульствах Украины в России. Киевские власти давно вышли за все пределы. Другого языка в Киеве не понимают», - такую запись сделал сенатор в своем Twitter.

Ранее мы сообщали, что сотрудники украинской полиции совместно с силами национальной гвардии заблокировали доступ в российские дипломатические представительства в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Кроме того, здания пикетируют украинские националисты.