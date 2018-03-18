Минобороны Украины купило киношный дым вместо настоящего

Министерство обороны Украины с 2015 по 2017 год приобретало смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес. Сумма закупок за это время составила 72 млн гривен.

Предварительных испытаний закупленного товара военные должностные лица провести не удосужились. Поэтому лишь в процессе эксплуатации выяснилось, что приобрели они что-то не то: дымовая завеса, которая должна была держаться около 30 минут, рассеивалась слишком быстро.

Военная прокуратура Южного региона Украины установила, что «по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемках и тому подобного».

То есть, в течение трех лет Минобороны Украины закупало смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес, маркированных ДС-56 и обеспечивающих маскировку в течение приблизительно 30 минут. По этому факту военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе», сообщает RT.