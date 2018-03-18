Ирландия отметила день святого Патрика парадами

День святого Патрика – национальный праздник Ирландии. Шествия в честь святого покровителя прошли в 150 городах Ирландии, самым масштабным стал парад в Дублине.

Парад в Дублине собрал более 4 000 участников – танцоры, музыканты, акробаты, а всего в праздничных мероприятиях участвовало около 800 000 человек, как сообщили организаторы праздника. В этом году девиз парада в Дублине был «Дом там, где твое сердце» - это напоминание, что представители многочисленной ирландской диаспоры разбросаны по всему миру.

«Маршалом парада» был избран Лиам Каннингем – голливудский актер ирландского происхождения, наиболее известный по роли сэра Давоса Сиворта, «лукового рыцаря» из сериала «Игра престолов». Он возглавлял праздничное шествие в Дублине и провел колонну по улицам столицы. А в числе почетных гостей, рядом с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом, находился Марк Хэмилл (Люк Скайуокер из саги «Звездные войны»), сообщает ТАСС.