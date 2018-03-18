Украинская полиция не пускает россиян голосовать

Украинская полиция перекрыла доступ к избирательным участкам и не пускает россиян проголосовать на выборах президента.

Так, во Львове полицейские совместно с сотрудниками национальной гвардии оградили металлическим забором здание российского консульства. В нем расположен один из избирательных участков, но пропускают внутрь только сотрудников консульства, и только по списку, который имеется на руках у полицейских. Больше никто войти в здание российского консульства во Львове не может. Также перекрыты проходы к зданиям российского консульства в Одессе и посольства в Киеве.

Во Львове представители националистического движения соорудили у здания российского консульства «коридор позора» для желающих принять участие в голосовании на выборах президента, сообщает РИА Новости.

Накануне выборов МВД Украины сделало заявление, что не пустит россиян на избирательные участки в российских дипломатических представительствах. МИД России назвал это заявление беспрецедентным и противоречащим нормам международного права. ОБСЕ уже обратилась к властям Украины с призывом соблюдать права россиян, участвующих в выборах президента.