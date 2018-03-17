Хакеры опубликовали в Сети голые фото невесты принца Гарри

Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации интимных фотографий звезд, опубликовали снимки Меган Маркл, невесты британского принца Гарри. Снимки эти сделаны, по всей вероятности, еще до обручения пары.

Фото не могли не вызвать интерес у публики, так как на них Меган Маркл, не стесняясь, загорает топлесс, лишь немного прикрывая от камер интимные части тела. Злоумышленники дополнили публикацию сообщением о том, что это лишь часть фотографий Маркл, которые имеются у них в распоряжении.

Официальных комментариев британской королевской семьи пока не поступало.

В целом же подготовка к свадьбе принца Гарри идёт по плану. Невеста участвует в официальных мероприятиях королевской семьи, учит дворцовые правила и этикет.

Британская королева Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. Соответствующую информацию в четверг, 15 марта, предоставили в Тайном совете.