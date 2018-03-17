Мужчина не смог доказать суду, что он жив

Житель румынского уезда Васлуй 63-летний Константин Релиу, признанный в 2016 году мертвым, не смог доказать в суде, что жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти.

Сроки обращения с заявлениями подобного рода миновали, они регулируются действующим законодательством страны, с юридической точки зрения гражданина не существует. Сам Релиу заявил в пятницу, 16 марта, после окончания судебного процесса, что по документам он мёртв, хотя в реальности жив. «У меня нет источников доходов, по документам я фигурирую как умерший, не могу трудоустроиться, не могу ничего делать в своей стране», - подчеркнул истец.

Релиу недавно был депортирован на родину после 26 лет, проведенных в Турции, из-за просроченных документов, и обнаружил, что дома его похоронили. Его жена обратилась с просьбой признать его умершим, когда перестала получать от него известия. Связь с родиной румын оборвал в 2013 году. Суд удовлетворил иск супруги Риелу только в 2016-м.