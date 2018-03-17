В Российском духовно-культурном центре на Бранли, под эгидой форума гражданского общества "Трианонский диалог », прошла презентация сборника не публиковавшейся ранее переписки первого президента России Бориса Ельцина с главами Франции Франсуа Миттераном и Жаком Шираком.

В своих выступлениях присутствующие отмечали исключительно теплые и уважительны личностные отношения, сложившиеся между руководителями России и Франции в тот период, чего явно недостает сегодня.

По ходу конференции корреспондент "АН" поинтересовался у собравшихся мнением о ситуации, сложившейся в международном пространстве в связи с делом об отравлении бывший офицера Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля.

Как поделился своими размышлениями с корреспондентом "АН" Жан-Пьер Шевенман: «Убийство или попытка убийства, совершенные в отношении господина Скрипаля и его дочери, заслуживают полноценного расследования для того чтобы понять, каким образом яд, производимый в Советском Союзе, мог быть обнаружен в Англии. И чтобы это получилось, необходимо использовать нормальный дипломатический канал, - уточнил спецпредставитель французского правительства по отношениям с Россией». Во время своего выступления перед аудиторией Жан-Пьер Шевенман подчеркнул, что не видит «какого-либо интереса руководства России совершать подобные действия перед выборами Президента России», в канун которых уже достаточно нервозности и «нет смысла привносить дополнительную нервозность».

Согласился с Шевенманом и экс-министр иностранных дел Ролан Дюма, уточнив, что «это повторяющиеся истории во всех странах и нужно вникать в них с большой сдержанностью». Со своей стороны советник бывшего президента Франции Николя Саркози Жан-Пьер Тома заявил, что не может понять "той поспешности, с которой премьер-министр Великобритании устроила высылку дипломатов, выставив обвинения без доказательств, еще до проведения расследования». «Когда я все это увидел я сказал себя: что-то тут не так». Жан-Пьер Тома отмметил, что «все это напоминает войну в Ираке, основанную на фальшивых доказательствах».