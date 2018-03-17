Сенат потребовал от Трампа заблокировать "Северный поток — 2"
17 марта 2018, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
Американские СМИ пишут, что группа сенаторов демократов и республиканцев потребовали, чтобы президент Дональд Трамп заблокировал проект трубопровода "Северный поток — 2".
Сенаторы от Республиканской и Демократической партий выразили обеспокоенность тем, что продолжается разработка проекта строительства "Северного потока — 2". Они призвали Белый дом использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода.
Послание американских парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану оказавшемся в распоряжении издания The Washington Examiner, - сообщает РИА Новости.
Сенаторы опасаются, что в случае реализации проекта "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим влиянием со стороны России".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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