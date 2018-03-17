Американские СМИ пишут, что группа сенаторов демократов и республиканцев потребовали, чтобы президент Дональд Трамп заблокировал проект трубопровода "Северный поток — 2".

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий выразили обеспокоенность тем, что продолжается разработка проекта строительства "Северного потока — 2". Они призвали Белый дом использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода.

Послание американских парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану оказавшемся в распоряжении издания The Washington Examiner, - сообщает РИА Новости.

Сенаторы опасаются, что в случае реализации проекта "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим влиянием со стороны России".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.