Борис Джонсон испугался угрожать России кибервойной

Несколько дней тому назад влиятельная английская газета The Times сообщила, что правительство Великобритании намерено провести секретную кибератаку против России в качестве ответа на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Эта информация привлекла очень серьёзное внимание в Москве. Дело в том, что преднамеренная кибератака Великобритании на нашу страну может в итоге перерасти в настоящую войну. Поэтому многие российские эксперты посоветовали англичанам сто раз подумать, прежде чем начинать такие действия. Похоже, в Лондоне одумались – там возобладал страх перед ответными действиями России.

Как рассказал 16 марта ТАСС посол России в Лондоне Александр Яковенко, во время встречи с Джонсоном он спросил министра иностранных дел Великобритании: «Как следует рассматривать заявления и угрозы в парламенте нанести киберудар против России?». На это Борис не дал конкретного ответа Яковенко, сказав: «Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли».

Это, конечно, обычное английское хамство, но оно вызвано банальной трусостью. Так что такой ответ англичан можно записать в плюс России.