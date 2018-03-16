Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена
16 марта 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Он уточнил, что формат заменен. Теперь там будут действовать Объединенные силы.
Командующим объединенными силами в Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.
Петр Порошенко сказал, что украинские силы должны быть достаточно подготовленными, чтобы «освободить Донбасс», однако приоритет — в политико-дипломатическом пути разрешения конфликта.
Порошенко поблагодарил Верховную Раду Украины, которая поддержала юридическое завершение АТО в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, дислоцированные на востоке страны, начали отрабатывать действия по выходу из окружения. Об этом заявил пресс-секретарь армии Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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