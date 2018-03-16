Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена

Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Он уточнил, что формат заменен. Теперь там будут действовать Объединенные силы.

Командующим объединенными силами в Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

Петр Порошенко сказал, что украинские силы должны быть достаточно подготовленными, чтобы «освободить Донбасс», однако приоритет — в политико-дипломатическом пути разрешения конфликта.

Порошенко поблагодарил Верховную Раду Украины, которая поддержала юридическое завершение АТО в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины, дислоцированные на востоке страны, начали отрабатывать действия по выходу из окружения. Об этом заявил пресс-секретарь армии Донецкой народной республики Даниил Безсонов.